Перехвачен десяток БПЛА, но произошли пожары: появились данные о последствиях атаки РФ на Киевщину

В ночь на 14 июля Киевщина снова оказалась под ударом российских дронов-камикадзе. Несмотря на эффективную работу сил противовоздушной обороны, часть беспилотников нанесла ущерб инфраструктуре.

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Об этом сообщили в Киевской ОГА. По официальной информации, по рубежам Киевской области враг выпустил не менее десятка БПЛА.

Все они были перехвачены благодаря слаженной работе ПВО и мобильных групп системы "Чистое небо", которые в очередной раз продемонстрировали высокую эффективность.

Однако обломки или взрывная волна от вражеских дронов вызвали несколько пожаров:

В Белоцерковском районе загорелась хозяйственная постройка. Пожар быстро ликвидировали, пострадавших нет.

В Фастовском районе возник пожар на складе. Огонь повредил шесть грузовиков и ангар. К счастью, и здесь обошлось без жертв.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним, 13 июля российская армия атаковала Сумы беспилотниками. Один из дронов попал в объект критической инфраструктуры, часть города осталась без света. В Сумской громаде в результате вражеского удара погиб 57-летний мужчина.

Как писал OBOZ.UA, 13 июля российский БПЛА атаковал полицейский автомобиль в Харьковской области на территории Купянской громады. Четверо правоохранителей получили ранения.

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