Печальная весть: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Фесюка. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Александр Фесюк. Сердце мужественного украинца остановилось 22 января 2025 года.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Почтим память Воина... Солдат Александр Фесюк, разведчик-сапер разведывательной группы. Погиб 22 января 2025 года в бою за Украину во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Янтарное Покровского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Александра Юрьевича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в среду, 31 декабря, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят воина на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Макарова Киевской области Назар Василенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Владимир Пащенко. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!