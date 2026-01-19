Печальная весть: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Касько. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Андрей Касько. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 15 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская громада получила печальную весть: погиб наш земляк – главный сержант Андрей Касько (1997 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил командиром радиоотделения взвода связи батальона беспилотных систем одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 15 января во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Терсянка Запорожской области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

