Печальная новость: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Сергея Кизюна. Фото

После длительной борьбы с болезнью в больнице скончался военнослужащий из Ирпеня Киевской области Сергей Кизюн. Сердце мужественного украинского воина остановилось 22 июля 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщила и.о. Ирпенского городского головы Анжела Макеева.

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"На щите в Ирпень возвращается Защитник Украины – Сергей Кизюн", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 7 ноября 1972 года в Киеве. В 1990 году окончил Киевское СПТУ № 40 по специальности "станочник". После учебы проходил срочную военную службу в ракетных войсках, а по возвращении работал столяром в частной компании.

Начало полномасштабного вторжения Сергей встретил в Ирпене. С первых дней войны Герой вступил в ряды ирпенского ДФТГ, а в 2024 году поступил на службу в Национальную гвардию Украины. Сначала проходил службу в подразделении радиоэлектронной борьбы, впоследствии был переведён в зенитный артиллерийский дивизион.

В составе дивизиона выполнял боевые и специальные задачи по прикрытию артиллерийских подразделений. 10 октября 2025 года при исполнении служебных обязанностей получил боевое ранение, после чего проходил длительное лечение и реабилитацию. Именно тогда врачи обнаружили у него тяжелую болезнь.

"Почти год Сергей мужественно боролся с болезнью, но 22 июля 2026 года сердце военного остановилось в отделении реанимации. Близкие, друзья и сослуживцы вспоминают его как доброго, искреннего и жизнерадостного человека. Он всегда был готов протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждался, поддерживал побратимов и до последнего оставался верным своим принципам и Украине", – добавила Макеева.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Днепр 17 июля 2026 года перестало биться сердце военного из Белоцерковского района Киевской области Алексея Штики. Воин до конца оставался верным присяге и украинскому народу.

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