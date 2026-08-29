Печальная новость: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Александра Гоменюка. Фото

В Харьковской области во время несения службы скончался военнослужащий из Броваров Киевской области Александр Гоменюк. Жизнь этого храброго украинца оборвалась 19 августа 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

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"Солдат Александр Гоменюк, водитель-электрик группы командно-штабных машин роты связи командного пункта батальона управления. Скончался 19 августа 2026 года при исполнении служебных обязанностей в населенном пункте Залиман Изюмского района Харьковской области. Искренние соболезнования родным и близким Александра Андреевича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в субботу, 29 августа, в 10:45 на Майдане Свободы в Броварах. Похоронная служба начнется в 11:15 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Воина похоронят на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Виктор Плотский. Сердце защитника Украины остановилось 11 мая 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военный из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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