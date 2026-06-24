Отдал жизнь за Украину: в Киеве простились с военнослужащим Алексеем Сербиным. Фото

В Оболонском районе Киева в среду, 24 июня, простились с военнослужащим Алексеем Сербиным. Защитник Украины отдал самое дорогое – свою жизнь – за территориальную целостность и независимость Украины.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.

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"Сегодня Оболонь проводила в последний путь своего Героя – Алексея Олеговича Сербина", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 6 июня 1994 года в Киеве. Окончил школу № 226, учился в Межрегиональном высшем профессиональном училище связи. По специальности работал администратором, секретарем руководителя и учетчиком бухгалтерских данных. На работе зарекомендовал себя как ответственный и добросовестный человек.

В жизни увлекался спортивной рыбалкой. Всегда был жизнерадостным, доброжелательным и вежливым. Имел много друзей, поддерживал хорошие отношения с соседями. Несколько лет по совместительству работал консьержем в соседнем доме, где зарекомендовал себя с положительной стороны.

Алексей встал на защиту Украины 2 августа 2024 года – служил гранатометчиком. Во время прохождения военной службы зарекомендовал себя как дисциплинированный, ответственный и добросовестный военнослужащий. На своё последнее боевое задание Алексей вышел 23 октября 2024 года вблизи села Зоряное Покровского района Донецкой области.

"Проститься с Героем пришли родные, близкие, друзья, соседи и побратимы, чтобы проводить его в последний путь. Искренние соболезнования родным Алексея – отцу и бабушке. Невозможно было без боли смотреть на их горе. Казалось, что вся Оболонь чувствовала их боль и разделяла эту тяжелую утрату", – добавил Фесик.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Назар Герасимчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 июня 2026 года.

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