Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Александра Бондаренко. Фото

В больнице от ранения, полученного на фронте, скончался военнослужащий из села Михайловка-Рубежовка Киевской области Александр Бондаренко. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщила и.о. мэра Ирпеня Анжела Макеева.

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"Ирпенская община вновь в трауре. Домой на щите возвращается наш Защитник, мужественный воин и верный сын Украины – Александр Васильевич Бондаренко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 19 февраля 1987 года в селе Михайловка-Рубежовка. После окончания школы учился в Бородянке, где получил специальность инженера-механика. С детства увлекался футболом. Этой игре он посвящал всё своё свободное время, а его спортивные кубки и награды и сегодня хранятся в стенах Бородянского лицея как память о талантливом спортсмене.

Еще в 19 лет Александр создал собственную семью. Впоследствии у супругов родился долгожданный сын. В мирное время он честно трудился, работал водителем такси, строителем, разнорабочим, коммунальщиком. Все, что у него было, он зарабатывал собственным трудом.

Полномасштабное вторжение Александр встретил в Писковской общине. Не колеблясь ни минуты, одним из первых встал на защиту родной земли, вступив в ряды территориальной обороны. 15 декабря 2023 года Александр принес военную присягу и приступил к службе в составе 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск. Во время выполнения боевых задач получил тяжелое ранение нижних конечностей.

После длительной реабилитации он вновь вернулся в строй. Выполняя обязанности водителя ракетного отделения взвода перехватчиков БПЛА, Герой получил смертельное ранение. Врачи три суток боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти защитника не удалось.

"В памяти всех, кто знал Александра, он навсегда останется искренним, добрым, трудолюбивым человеком, надежным другом, любящим отцом и настоящим воином, который до последнего вздоха оставался верным военной присяге и Украине. Выражаю самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам Александра. Мы разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби", – добавила Макеева.

Как писал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб спортсмен и боевой медик из Броваров Киевской области 45-летний Николай Антошкин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 июля 2026 года.

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