Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военный с Киевщины Андрей Оразбаев. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Макарова Киевской области Андрей Оразбаев. Жизнь защитника Украины оборвалась 11 марта.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский городской голова Вадим Токарь.

Печальная весть

"11 марта 2026 года, на Днепропетровщине, во время выполнения боевого задания, погиб житель Макарова, сержант Андрей Фархатович Оразбаев", – говорится в сообщении.

Защитник родился 30 октября 1986 года в селе Теслугов Ровенской области. В марте 2022 года он стал на защиту территориальной целостности и независимости Украины. Андрей Оразбаев служил командиром отделения.

Воин с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали мама, родные и близкие", – добавил Токарь.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте 10 марта во время выполнения боевого задания погиб военный из Блиставицы Киевской области 35-летний Виталий Вороницкий. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость территориальную целостность Украины.

