От 1880-х и до наших дней: Андреевская церковь в Киеве в разное время. Фото

Андреевская церковь несомненно одна из самых известных в столице. С самого начала она была объектом интереса с начала художников, а затем и фотографов, которые создавали картины и фотографии, посвященные ей.

Архивные снимки были опубликованы в сообществе "История города 1900-1999 гг. Киев" в социальной сети Facebook. Храм был построен в 1747-1762 годах.

"Андреевская церковь в Киеве в разное время и с разных ракурсов и сторон", – говорится в сообщении.

Андреевская церковь – православный храм в честь Святого Андрея в стиле барокко, памятник архитектуры и монументальной живописи XVIII века мирового значения в Киеве. Он был построен по проекту выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли. Входит в состав Национального заповедника "София Киевская".

Напомним, дворец "Украина" сегодня является крупнейшим концертно-художественным учреждением Киева и нашего государства. Однако начинали его строить секретно, а чтобы получить соответствующее разрешение, предоставили документы, что якобы это будет кинотеатр.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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