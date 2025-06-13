Остановилось сердце Героя: стало известно о смерти военного из Киевской области Игоря Гончарова. Фото

В Фасивочке Киевской области проведут в последний путь военного Игоря Гончарова. Сердце храброго украинского воина остановилось 10 июня.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский глава Вадим Токарь.

"10 июня 2025 года остановилось сердце жителя Фасивочки Игоря Петровича Гончарова", – написал Токар.

Защитник Украины родился 10 октября 1971 года в городе Макеевка Донецкой области. В 2023 году он принял мужественное решение – вступить в ряды ВСУ. В августе 2023 года прошел подготовку, после чего был направлен на службу. С октября 2023 года до января 2024 года участвовал в оборонительных боях вблизи Авдеевского коксохимического завода.

Герой с честью выполнил свой воинский долг. Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память об украинском воине.

"Дома его ждали жена, дети и внуки. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Защитника. Пусть добрые, светлые воспоминания о покойном станут сильнее смерти и навсегда останутся в памяти всех, кто знал Игоря", – добавил Токарь.

Герой будет похоронен на кладбище в Фасивочке в пятницу, 13 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области 25-летний Николай Смоловик. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 июня.

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