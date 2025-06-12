Ему навсегда будет 25: на фронте погиб военный с Киевщины Николай Смоловик. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области 25-летний Николай Смоловик. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 июня.

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Об этом сообщило местное СМИ. Вечная память и слава Герою!

"Печальная весть всколыхнула общину Семиполок – 5 июня 2025 года в Донецкой области погиб воин Николай Смоловик. Ему было всего 25 лет", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был заместителем командира 1-й минометной батареи по психологической поддержке личного состава. После окончания обучения по военному делу он остался служить. С первых дней полномасштабного вторжения находился на передовой, в Донецкой области.

Во время выполнения боевого задания Герой попал под вражеский артиллерийский обстрел и получил ранения, несовместимые с жизнью. У Николая остались только бабушка и брат. Похоронят воина в Броварах в четверг, 12 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Денис Ковалевич. Сердце украинского воина остановилось 4 июня.

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