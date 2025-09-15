Остановилось сердце Героя: стало известно о смерти военного из Киевской области Дмитрия Никанорова. Фото

В больнице Киева от полученных во время выполнения боевого задания ранений умер военный из Белой Церкви Киевской области Дмитрий Никаноров. Сердце украинского воина остановилось 8 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

"Белоцерковская община получила печальную весть: умер наш земляк – солдат Дмитрий Никаноров (1987 год рождения)", – говорится в сообщении.

Дмитрий Александрович служил разведчиком помощника гранатометчика разведывательной группы одной из воинских частей. К сожалению, в результате ранений, полученных во время выполнения боевого задания, умер 8 сентября 2025 года в одном из больничных учреждений города Киева.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

