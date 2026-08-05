Остался верным присяге: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Дмитрий Шаталов. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Дмитрий Шаталов. Сердце храброго украинца остановилось 1 августа 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская община получила печальную новость – погиб наш земляк, старший солдат Дмитрий Шаталов (1993 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был старшим стрелком-оператором стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты батальона территориальной обороны одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 1 августа 2026 года, выполняя боевую задачу в районе населенного пункта Садовод Купянского района Харьковской области.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу. Героя похоронили 1 августа 2026 года.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте во время эвакуации раненых погиб военный из Боярки Киевской области Юрий Чепурный. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 июля 2026 года.

Как писал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания 25 мая 2025 года погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Леонид Поминов. Воин до конца оставался верным присяге и украинскому народу.

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