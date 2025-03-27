Остался верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Виталий Дедов. Фото

В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Виталий Дедов. Жизнь украинского воина оборвалась 21 марта.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Белая Церковь простилась с нашим защитником: старшим солдатом Виталием Дедовым (1966 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил электриком-мотористом отделения инженерной конструкции инженерно-технического взвода инженерной роты одной из воинских частей. Герой погиб 21 марта во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Кондрашовка Харьковской области.

Воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнил военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Николай Сиренко. Сердце юного защитника Украины остановилось 21 марта.

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