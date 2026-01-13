Остался верен присяге: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Шаренок. Фото

Во время выполнения боевого задания погиб военный из села Лехновка Киевской области Александр Шаренок. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 8 января на Харьковщине.

Видео дня

Об этом сообщили местные СМИ. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Березанская громада понесла невосполнимую потерю. Житель села Лехновка, солдат Шаренок Александр Александрович, 10 апреля 1978 года рождения, погиб 8 января 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Куриловка Купянского района Харьковской области", – говорится в сообщении.

Защитник Украины мужественно защищал свободу и независимость нашего государства, оставшись верным военной присяге до последнего вздоха.

"Искренние соболезнования родным, близким и побратимам погибшего Защитника Украины", – добавили в громаде.

Герои войны в Украине

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучанского района Алексей Дячук. Жизнь 31-летнего защитника Украины оборвалась 4 января.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученных на фронте ранений умер военный из поселка Бабинцы Киевской области Сергей Заяц. Сердце украинского воина остановилось 30 декабря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!