Остался верен присяге: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Ефименко. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Александр Ефименко. Сердце украинского воина остановилось 24 ноября 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Сегодня Белоцерковская громада будет прощаться с земляком – младшим сержантом Александром Ефименко (1975 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил старшим стрелком – оператором стрелковой роты батальона территориальной обороны одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 24 ноября 2025 года во время выполнения боевого задания в окрестностях населенного пункта Кутьковка Купянского района Харьковской области. Считался без вести пропавшим.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный, житель Фастова Киевской области Владимир Шептицкий. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и целостность Украины.

