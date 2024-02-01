Осадков – 130% от климатической нормы: в Киеве подвели погодные итоги января

В течение января 2024 года среднемесячная температура воздуха в Киеве равнялась -2,6°С, что на 0,6°С выше климатической нормы. Осадков в столице выпало 48 мм или 130% климатической нормы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Холоднее всего в первый месяц года было 9 числа.

"По данным наблюдений метеостанции ЦГО, среднемесячная температура воздуха в январе в Киеве равнялась -2,6°С, что на 0,6°С выше климатической нормы. Холоднее всего в столице было 9 января, когда минимальная температура под утро снизилась до -15,8°С, а самое теплое – 31 января, когда максимальная температура достигла +7,3°С. Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 48 мм, или 130 % климатической нормы", – уточнили климатологи.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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