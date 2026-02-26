Организовал схему 'трудоустройства' заключенных в ряды ВСУ: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве сотрудники СБУ и Нацполиции задержали мужчину, который организовал схему "трудоустройства" заключенных в ряды ВСУ. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 18 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Службы безопасности Украины в столице и Киевской области. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили в Киеве противоправную схему "трудоустройства" заключенных на службу в подразделения Вооруженных Сил Украины. За денежное вознаграждение 18 тысяч долларов злоумышленник обещал способствовать досрочному освобождению заключенных из мест лишения свободы и дальнейшее зачисление их на военную службу по контракту", – рассказали в пресс-службе.

Как рассказали в Службе безопасности, организатором "бизнеса" оказался 58-летний житель столицы, который имел связи в криминальной среде. Делец за вознаграждение должен был повлиять на должностных лиц одной из воинских частей и руководство исправительного учреждения на Сумщине в досрочном освобождении из исправительной колонии 53-летней женщины, которая совершила смертельное ДТП.

В дальнейшем осужденную к пяти годам лишения свободы, из которых она отбыла только три месяца, должны были зачислить в ряды одного из подразделений ВСУ. Правоохранители задержали злоумышленника в Оболонском районе Киева во время получения всей суммы за положительное решение вопроса "под ключ".

По данному факту начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 3,3 миллиона гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили схему незаконного оформления отсрочки от мобилизации с помощью оформления фиктивных медицинских документов. Организатор "бизнеса" оценил свои услуги в 10 тыс. долларов США.

