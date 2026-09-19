Он был настоящим патриотом: в Киевской области простились с военнослужащим Александром Николаевым. Фото

В селе Гусачевка Киевской области простились с военнослужащим Александром Николаевым. Защитник Украины отдал свое здоровье и жизнь ради Родины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Болезненная утрата

"В селе Гусачевка состоялась церемония прощания с Защитником Украины Александром Николаевым. Мы проводили в вечность настоящего патриота, мужественного воина, отдавшего свое здоровье и жизнь ради Родины", – говорится в сообщении.

Герой родился 24 июля 1974 года в селе Гусачевка. После окончания школы сразу начал трудовую деятельность. Работал по различным рабочим специальностям, впоследствии занимался предпринимательской деятельностью. Был депутатом Григоровского сельского совета. Имел активную гражданскую и патриотическую позицию, не оставался равнодушным к жизни своей общины и судьбе Украины.

Когда в 2022 году Россия начала полномасштабную войну против Украины, он добровольно вступил в ряды ВСУ. Военную службу проходил под позывным "Грек". Выполнял боевые задачи на Бахмутском направлении в должности оператора отделения сбора и обработки информации взвода радиолокационной разведки разведывательной роты 53-й отдельной механизированной бригады.

Во время службы Александр получил тяжелые ранения. Впереди был долгий путь лечения и реабилитации. Впоследствии по состоянию здоровья он был уволен с военной службы. К сожалению, 15 сентября 2026 года жизнь Александра Павловича Николаева оборвалась.

"Выражаем искренние слова соболезнования супруге Светлане, дочери Алине, внукам Артему и Богдану, брату Сергею, сёстрам Елене и Татьяне, всем родным, близким, коллегам и сослуживцам Александра Павловича", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Николай Корж. Жизнь храброго украинца оборвалась 1 июля 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!