Оккупанты ночью атаковали Киевскую область: разрушения и повреждения получили жилой и промышленный секторы. Фото и видео

В ночь на 4 июля российские войска снова массированно атаковали Украину, под ударами оказалась, в частности, Киевская область. В результате ракетной атаки пострадали жилой и промышленный секторы в Фастовском районе региона.

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Там зафиксированы значительные разрушения, также горела кровля многоэтажки и частные гаражи. О последствиях ночной атаки рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

С ночи на Киевщине спасатели ликвидировали последствия ночного террора России, они фиксировались в ряде громад области.

"В результате ракетной атаки значительные разрушения и повреждения получили жилой и промышленный секторы Фастовщины. Спасатели ликвидировали пожар кровли многоэтажки и возгорание 7 частных гаражей. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", – указано в сообщении.

Напомним, этой же ночью оккупанты массированно атаковали Киев дронами и ракетами. В нескольких районах столицы возникли пожары.

По состоянию на 7 часов утра было известно о 19 пострадавших.

В частности, в Киеве в результате вражеской атаки повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за этого в УЗ сообщили об изменениях движения поездов.

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