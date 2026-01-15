Оккупанты атаковали Киев: зафиксировано падение обломков на жилой дом
Утром 15 января в Киеве прогремел взрыв. Оккупанты атаковали столицу ударным беспилотником, обломки которого упали на жилой дом.
Об этом сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко, по его информации, обломки БПЛА упали на дом в Соломенском районе столицы. Детальной информации о последствиях удара и пострадавших по состоянию на 07:24 не поступало.
Что известно об атаке
Воздушную тревогу в столице объявили около 06:40. В Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ сообщили о движении вражеского БПЛА в Вышгородском районе курсом на Киев.
В то же время мониторинговые каналы отмечали, что реактивный "Shahed" направлялся в сторону Оболонского района, после чего изменил курс на Шулявку, а затем – на Соломенский район, где в результате было зафиксировано падение его обломков.
Как сообщал OBOZ.UA, утром 15 января российская оккупационная армия нанесла удар по Львову. Для атаки по городу террористы применили дрон-камикадзе. В результате обстрела зафиксировано попадание в центральной части Львова.
Напомним, в ночь на 14 января РФ применила 116 средств воздушного нападения: три баллистические ракеты "Искандер-М", а также 113 ударных БпЛА. Силы ПВО Украины обезвредили 90 целей.
