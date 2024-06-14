Обычно наблюдают поближе к полюсам: на Киевщине вечером заметили уникальные серебристые облака. Фото

В Киевской области в четверг, 13 июня, можно было наблюдать совершенно невероятное природное явление – серебристые облака. Обычно они наблюдаются поближе к полюсам летом, когда температура в мезосфере опускается до минус 120 градусов Цельсия.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Для того чтобы они сформировались влажная должна взаимодействовать с космической пылью.

"Вчера после заката в небе над Киевщиной можно было наблюдать совершенно невероятное природное явление – серебристые облака. Они образуются на той высоте, где обычно облака и любая влага отсутствуют – в высокой мезосфере, выше 75 км от земной поверхности. Их можно увидеть в природе поближе к полюсам летом, когда температура в мезосфере опускается до минус 120 градусов Цельсия. На такой высоте облака сложены из мельчайших хрусталиков льда – каждый меньше микрометра", – говорится в сообщении.

Как уточнили синоптики, науке не известен точный процесс их образования, теории отмечают, что влага может "забрасываться" на такую высоту активными циклонами, вертикальными потоками воздуха. Для того чтобы серебристые облака сформировались, влажная должна взаимодействовать с космической пылью.

Их еще называют облаками ночного сияния, ведь после заката обычные облака становятся темными, а серебристые – начинают светиться в темноте.

"Слишком тонкие, чтобы их можно было увидеть при дневном свете, они видны только тогда, когда наблюдатель и нижние слои атмосферы находятся в тени Земли, а высокие облака еще освещаются солнечным светом, которого уже не видит наблюдатель. Недавние исследования показывают, что в наших широтах увеличение выбросов метана в атмосферу создает дополнительный водяной пар из-за химических реакций, когда молекулы метана достигают мезосферы, создавая или укрепляя существующие серебристые облака. Это тот редкий в природе случай, когда загрязнение атмосферы можно увидеть своими глазами в виде невероятного сияния Серебристых облаков на фоне ночного неба", – резюмировали в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в понедельник, 10 июня, в озере Алмазное обнаружили тело женщины. Чтобы доставить погибшую на берег, на место вызвали спасателей.

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