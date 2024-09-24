Обошел Париж и Вену: Киев вошел в топ-15 городов мира по уровню развития электронных сервисов

Киев вошел в топ-15 лучших городов мира по уровню цифровизации и развития электронных сервисов и занял 13 место. Столица Украины обошла такие города как Париж, Рим и Вена.

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Об этом рассказал заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития Петр Оленич, передает пресс-служба ведомства. Всего по этим показателям оценили 193 города.

"Киев вошел в топ-15 лучших городов мира по уровню цифровизации и развитию электронных сервисов! Рейтинг Local Online Services Index от ООН проводится каждые 2 года и показывает, как города осуществляют цифровую трансформацию. В нем оценивают онлайн-услуги, сервисы электронной демократии, цифровую инфраструктуру", – сообщил Оленич.

Чиновник добавил, что в этом году по вышеуказанным показателям столица Украины обошла такие города как Париж, Рим и Вену и заняла 13 место среди 193 городов мира.

"Спасибо киевлянам за обратную связь, которая позволяет развивать город на все вызовы", – резюмировал Оленич.

Как сообщал OBOZ.UA, пользователи мобильного приложения "Киев Цифровой" теперь могут оперативно следить за состоянием энергосистемы. В частности, можно видеть онлайн, планируют ли отключение и какие ограничения запланированы на следующий день.

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