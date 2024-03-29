Оборудованы всем необходимым: Кличко передал патрульной полиции Киева мотоциклы от международных партнеров. Фото

В Киеве городские власти передали патрульной полиции 11 мотоциклов BMW, которые столица получила в качестве помощи от Свободной земли Бавария. Они оборудованы всем необходимым для работы правоохранителей.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Техника поможет инспекторам оперативно реагировать на вызовы.

Сегодня передали патрульной полиции Киева 11 мотоциклов BMW, которые столица получила в качестве помощи от Свободной земли Бавария. Мотоциклы оборудованы всем необходимым для патрулирования улиц", – сообщил Кличко.

Мэр Киева отметил, что полученная техника поможет столичным патрульным оперативно реагировать на вызовы, быть более маневренными и мобильными. Он напомнил, что только в 2023 году Бавария передала столице 20-тонный грузовик гуманитарной помощи и 6 спецавтомобилей. В частности, 3 новых современных скорых Renault, микроавтобус Ford, пожарный Mercedes и автомобиль Iveco. Эти авто уже работают в службах столицы.

"Я благодарен международным партнерам, которые продолжают нас поддерживать. Благодаря их помощи мы передаем на фронт необходимую технику и оборудование. Оснащаем современной техникой экстренные службы столицы, от оперативной работы которых зависит спокойствие в городе и человеческие жизни", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева появилась новая мини-скульптурка. Она посвящена символу украинской идентичности, без которого не сложатся слова "Київ" и "Україна", – букве "Ї".

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