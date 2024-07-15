Обновление данных для военнообязанных: в Киеве ЦПАУ работают в усиленном режиме

Во вторник, 16 июля, истекает срок обновления данных военнообязанных, что привело к значительному увеличению количества обращений. В этой связи в столичных Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) на приеме задействовано максимальное количество администраторов, бесперебойно предоставляющих полный спектр админуслуг.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Заведения работают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед.

"Столичные ЦПАУ задействовали максимальный ресурс для работы с посетителями. 16 июля истекает срок обновления данных военнообязанных, что привело к значительному увеличению количества обращений", – говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что военнообязанные могут избежать очередей, обновив данные в Резерв+. Обновление данных через приложение практически не отличается от обновления в ЦПАУ. В обоих случаях документ имеет одинаковую юридическую силу.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные украинцы, уклоняющиеся от уплаты штрафов, "выписанных" ТЦК, рискуют потерять даже единственное жилье. Такой вариант наказания станет возможным, если уклонист "соберет" штрафов на сумму 160 тысяч грн, добровольно их не уплатит и у него отсутствуют средства на счетах, авто и другое имущество.

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