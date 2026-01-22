Обломки дрона упали на территории детсада: последствия очередной российской атаки на Киевщину 22 января

Страна-агрессор РФ в четверг, 22 января, нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, зафиксированы повреждения, в одном из районов обломки дрона упали на территории детсада.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Сегодня враг снова атаковал Киевскую область. В нескольких общинах имеем последствия падения обломков вражеских БпЛА. В Вышгородском районе – взрывной волной повреждены окна жилого частного дома. К счастью, без пострадавших", – говорится в сообщении.

В КОВА добавили, что также обломки упали на территорию детского сада. Отмечается, что персонал и дети в этот момент находились в укрытии – это спасло жизни. Повреждений нет. Службы продолжают обследование и фиксацию последствий атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 января Россия устроила очередную атаку на Украину, применив 94 средства воздушного нападения. Силам ПВО удалось обезвредить 80 целей.

