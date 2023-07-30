Облачно с прояснениями и до +35°С: прогноз погоды в Киеве на следующую неделю

В Киеве с 31 июля по 6 августа синоптики прогнозируют переменную облачность, временами осадки. Воздух в столице максимально прогреется до +35°С.

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Об этом сообщил портал Sinoptik. Следующие выходные будут жаркими и солнечными.

В понедельник, 31 июля, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Днем, вероятно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до прихода вечера. Температура воздуха +18...+23°С.

Во вторник, 1 августа, в столице утренние тучи быстро исчезнут, и с середины дня погода будет ясной. Без осадков. Температура воздуха +18°С...+25°С.

В среду, 2 июля, с утра и до самого вечера в Киеве будет сохраняться пасмурная погода. Без осадков. Температура воздуха +19°С...+27°С.

В четверг, 3 июля, до обеда в городе продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Ночью пройдет дождь, который еще до утра закончится. Больше осадков не предполагается. Температура воздуха +20°С...+25°С.

В пятницу, 4 июля, весь день в столице будет ясная погода. Без осадков. Температура воздуха +20...+32°С.

В выходные, 5-6 июля, в Киеве будет ясная и жаркая погода, без осадков. Температура воздуха в субботу +23°С...+34°С; в воскресенье +21°С... +35°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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