Облачно с прояснениями и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 июня

В Киеве и Киевской области в пятницу, 7 июня, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до 28°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 7 июня по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 12-17°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 25-27°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 7 июня утро и вечер в Киеве будут пасмурными, а днем ожидается недолгое прояснение. Без осадков.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков, или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 года наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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