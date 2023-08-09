Облачно с прояснениями и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 августа

В Киеве и Киевской области в четверг, 10 августа, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 10 августа по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 10-15°С, днем 22-27°С; по Киеву ночью 12-14°С, днем 24-26°С", – рассказали синоптики .

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 10 августа день будет облачным. С самого утра в Киеве небо будет покрыто облаками, которые продержатся до самого вечера. Без осадков.

Напомним, в Киеве ночью на воскресенье, 6 августа синоптики зарегистрировали температурный рекорд – +21,2°С. Предыдущий был зафиксирован в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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