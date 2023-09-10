Облачно с прояснениями и до +24°С: прогноз погоды по Киевщине на 11 сентября

В Киеве и Киевской области в понедельник, 11 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 11 сентября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 5-10°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 8-10°С, днем 22-24°С", – рассказали синоптики .

Согласно информации портала Sinoptik, 11 сентября в этот день облаков на небе не будет только ночью. А с утра и до самого вечера в Киеве будет сохраняться пасмурная погода. Без осадков.

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода. В среднем температура воздуха по стране составит +20…+25 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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