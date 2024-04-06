Облачно с прояснениями и до +23°С: прогноз погоды в Киеве на следующую неделю

В Киеве на следующей неделе, с 8 по 14 апреля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух в городе максимально прогреется до +23°С.

Об этом сообщил портал Sinoptik. Осадки в столице ожидаются только в выходные.

В понедельник, 8 апреля, в Киеве на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков. Температура воздуха +11°С…+21°С.

Во вторник, 9 апреля, до самого вечера в городе будет держаться пасмурная погода, лишь к концу дня небо очистится от облаков. Без осадков. Температура воздуха +13°С…+23°С.

В среду, 10 апреля, утром небо в столице будет ясным, таким оно будет оставаться в течение всего дня. Без осадков. Температура воздуха +14°С…+23°С.

В четверг, 11 апреля, утро и день в Киеве будут облачными, только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков. Температура воздуха +15°С…+22°С.

В пятницу, 12 апреля, с утра и до самого вечера в городе небо будет покрыто облаками. Без осадков. Температура воздуха +11°С…+18°С.

В выходные, 13-14 апреля, синоптики прогнозируют в столице облачную погоду с прояснениями, возможны осадки. Температура воздуха в субботу +9°С…+16°С; в воскресенье +9°С…+20°С.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!