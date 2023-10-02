Облачно с прояснениями и до +22°С: прогноз погоды по Киевской области на 3 октября

В Киеве и Киевской области во вторник, 3 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +22°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 3 октября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 4-9°С, днем 17-22°С; в Киеве ночью 7-9°С, днем около 20°С. Обратите внимание, 3-5 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности, – предупредили синоптики.

Видео дня

В Укргидрометцентре добавили, что в течение следующих 5 суток температурные показатели будут постепенно снижаться в дневные часы от 20°С в начале недели и до 13°С в конце; а в ночные часы будут колебаться в пределах +7…12°С.

"Осадков много не ожидаем, ведь на нашу территорию продолжает влиять поле повышенного давления, однако несколько атмосферных фронтов с северо-запада немного коснутся Киевщины и кое-где принесут небольшие дожди 4, 6 и 7 октября", – уточнили синоптики.

Напомним, в Киеве сентябрь 2023 стал 12-м среди самых сухих начиная с 1891 года. Кроме того, синоптиками было зафиксировано три температурных рекорда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023-го вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!