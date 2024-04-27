Облачно с прояснениями и до +21°С: прогноз погоды по Киевской области на 28 апреля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 28 апреля, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +21°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 28 апреля по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 3-8°С, днем 16-21°С; в Киеве ночью 6-8°С, днем 18-20°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +18°С…+20°С; Мироновка +18°С…+20°С; Фастов +17°С…+19°С; Яготин +17°С…+19°С; Барышевка +17°С…+19°С; Борисполь +17°С…+19°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре рассказали, что начиная с выходных и в течение следующей недели по Киевщине ожидается солнечная и комфортная погода без осадков, за счет антициклона, поэтому наслаждаемся весенним теплом. Температура ночью около 10°С тепла, а днем поднимется до +20°С... 22°С.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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