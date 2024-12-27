Облачно и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 28 декабря

В Киевской области в субботу, 28 декабря, облачно, без существенных осадков, по области местами туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе днем сохранится плюсовая температура, ветер северный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 28 декабря по территории Киевщины. Облачно, без существенных осадков, по области местами туман. Температура ночью и днем от 2°С до 3°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 28 декабря облачная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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