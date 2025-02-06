Облачно и до +2°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 6 февраля

В Киевской области в четверг, 6 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды в сутки 6 февраля по территории Киевщины. Облачно, без существенных осадков. Температура по области днем от 3°С до 2°С тепла; в Киеве днем 0-2°С мороза", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем -1°С…+1°С; Мироновка 0°С…-2°С; Фастов -1°С…+1°С; Яготин -1°С…+1°С; Барышевка 0°С…+2°С; Борисполь -1°С…+1°С и Вышгород -1°С…+1°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 6 февраля весь день в Киеве будет облачным. Без осадков.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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