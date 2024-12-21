Облачно и до +2°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 22 декабря

В Киевской области в воскресенье, 22 декабря, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе днем сохранится плюсовая температура, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 22 декабря на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области в течение суток от 3°С до 2°С тепла; в Киеве около 0°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем -1°С…+1°С; Мироновка -1°С…+1°С; Фастов -1°С…+1°С; Яготин -1°С…+1°С; Барышевка 0°С…+2°С; Борисполь -1°С…+1°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 22 декабря пасмурная погода будет держаться в Киеве не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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