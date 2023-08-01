Обиделся, потому что показали средний палец: что известно о водителе Cadillac, который заблокировал движение скорой с ребенком в Киеве

В Киеве в воскресенье, 30 июля, водитель Cadillac Escalade посреди дороги подрезал и заблокировал машину скорой помощи, которая везла в больницу 2-летнего ребенка. За рулем элитного автомобиля находился 34-летний житель столицы Александр Иордан. Свои действия он объясним тем, что врачи его оскорбили.

Видео дня

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Действия мужчины во время конфликта с медиками полицейские квалифицировали как хулиганство (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, днем, 30 июля, в Подольском районе столицы Иордан, находясь за рулем Cadillac Escalade , намеренно "подрезал" и заблокировал движение скорой помощи, которая ехала с включенными проблесковыми маячками. Медики в этот момент транспортировали в больницу 2-летнего ребенка и каждая минута была важна. Водитель легковушки пытался устроить "разборки".

По словам нашего информированного источника в правоохранительных органах, Иордан свои действия объяснил тем, что медики, якобы, показали ему неприличный жест.

"Водитель рассказал, что очень торопился по своим делам. Когда он пытался объехать "скорую", то врачи показали ему средний палец. Поэтому он решил с ними поговорить", – рассказал наш собеседник.

На опубликованном в сети видео можно увидеть, что Иордан пытался наехать на медиков, однако успокоился и пошел обратно в свой автомобиль только тогда, когда услышал о ребенке, который везли в больницу.

Следует добавить, что согласно открытым данным нарушитель является частным предпринимателем, и в сентябре 2018 года был оштрафован патрульной полицией за правонарушение. Раньше он ездил на Škoda Octavia, есть брат, женат, работал водителем, ремонтировал компьютер и авто. Судимостей у него нет, друзья называют – "бородач", "два метра".

По факту хулиганства открыто уголовное производство. Если вина Иордана будет доказана, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из районов Киева произошел вопиющий случай с участием автомобиля скорой помощи и легковушки Cadillac Escalade. Водитель элитной машины перекрыл движение спецтранспорта врачей, которые увозили ребенка в реанимацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!