В Киеве водитель элитного авто заблокировал движение скорой, которая везла двухлетнего ребенка в реанимацию. Видео

В одном из районов Киева произошел вопиющий случай с участием автомобиля скорой помощи и легковушки Cadillac Escalade. Водитель элитной машины перекрыл движение спецтранспорта врачей, которые везли ребенка в реанимацию.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Событие произошло на улице Елены Телиги (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Киев. Мужчину на элитном Cadillac Escalade возмутила скорая с сиреной в его свободном ряду. Врачи везли двухлетнего ребенка с судорогами в реанимацию", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что водитель автомобиля перекрыл движение спецтранспорта медиков в крайнем левом ряду, а затем вышел, чтобы "разобраться" с врачами. Мужчина подошел и пытался выяснять отношения, однако потом почти сразу, услышав о ребенке, пошел обратно в свою машину.

Следует добавить, что согласно ПДД в случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других машин, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны дать ему дорогу. Согласно части 3 статьи 122 КУоАП, виновному грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 680 гривен.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева заметили дежурного "героя парковки". Водитель автомобиля Opel покинул свою машину возле торгового центра сразу на двух местах для людей с инвалидностью.

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