Обещал устроить уклониста в ГУР МО за $5 тыс.: в Киеве с поличным задержали злоумышленника. Фото

В Киеве сотрудники Нацполиции задержали злоумышленника, который обещал устроить мужчину на службу в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Свои "услуги" нарушитель оценил в 5 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемый был задержан с поличным.

По словам правоохранителей, они задержали 38-летнего жителя Киева, который пообещал посодействовать "зачислению" мужчины в штат одного из военных подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Это дало бы возможность получить "клиенту" служебное удостоверение, которое позволит беспрепятственно проезжать блокпосты, передвигаться по городу и избежать контроля со стороны ТЦК.

"Для оформления на службу приказал передать ему пакет документов. За такую услугу пожелал получить 5000 долларов. Деньги брал по частям: сначала аванс – 3000 долларов, а остаток после получения документа. Чтобы подтвердить "клиенту" свои возможности, фигурант продемонстрировал собственные документы, которые напоминали удостоверение ведомства только визуально. На самом же деле отношения к разведывательному органу Минобороны злоумышленник не имел и никакого удостоверения там не получал", – отметили в НПУ.

Во время последней встречи делец передал клиенту удостоверение неустановленного образца, уверяя в его легитимности. В то же время получил от мужчины вторую часть вознаграждения в размере 2 тысяч долларов США. Сразу после передачи денег при поддержке работников отдела быстрого реагирования ДВБ полицейские задержали правонарушителя.

В ходе обысков у злоумышленника изъяли, в частности, печати и оттиски печатей учреждений разных военных подразделений с признаками подделки, а также удостоверение общественной организации, визуально напоминавшее документы военного ведомства. По этому факту возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, главу военно-врачебной комиссии областного центра мобилизации Буковины и его сообщника разоблачили на "бизнесе" на уклонистах. По версии следствия, они производили фиктивные медицинские документы, чтобы "клиенты" могли не проходить военную службу.

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