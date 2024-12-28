Новый путь и нормы безбарьерности: в Киеве после ремонта возобновили движение трамваев с Подола на Куреневку. Фото

В Киеве в субботу, 28 декабря, возобновили движение ряда трамвайных маршрутов по улице Кирилловской. Долгое время они не действовали из-за ремонтных работ, в частности, замены колеи.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Дальнейшие работы будут продолжаться вне проезжей части.

Так, с субботы, 28 декабря, на улице Кирилловской возобновляется движение трамваев №№ 11, 12, 16, 19 по постоянным схемам движения. Соответственно, закроются временные маршруты: №№ 11-К, 12-К, 16-К, 19-К и автобусного маршрута № 11-ТК.

"На этой улице, собственными силами КП "Киевпасстранс", заменили аварийные пути. Также при текущем ремонте обновили покрытие проезжей части, заменили сети наружного освещения и аварийные опоры контактной сети. Все работы были выполнены с учетом норм безбарьерности и доступности. В частности, дорожники обустроили вдоль улицы тактильную навигацию, снизили бордюрный камень и сделали островок безопасности", – добавили в КГГА.

В пресс-службе добавили, что дальнейшие ремонтные работы будут продолжаться за пределами проезжей части. В частности, обустроят заезды и выезды, установят антипарковые столбики. Также для улучшения доступности продолжат ремонт посадочной площадки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2024 года было завершено строительство нескольких важных инфраструктурных объектов. В частности, речь идет о новом путепроводе на пересечении улиц Полярной и Богатырской.

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