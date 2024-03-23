Новые зоны комфорта и пляжи: в Киевском зоопарке на свои летние озерные угодья вернулись розовые фламинго. Фото и видео

В Киевском зоопарке на свои летние озерные угодья вернулись розовые фламинго. Для птиц, в частности, обустроили места гнездования и новые зоны комфорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Самая большая среди зоопарков Украины стая розовых фламинго Киевзоо вернулась на свои летние озерные угодья. Помимо необычайной красоты эти птицы интересны своим поведением, напоминающим зажигательные танцы. Среди "фирменных" движений – топтание в мути воды с размахиванием крыльями, а также одновременные для всей стаи ритмичные обороты и движения шеи головы. Розовые фламинго не просто любят грязь, а специально ее ищут. Ведь только из нее они строят настоящие "замки", которые служат им гнездами", – рассказали в пресс-службе.

По словам специалистов Киевзоо, для птиц в этом году обустроили новые зоны комфорта с зелеными насаждениями и песчано-глиняными пляжами, а также создано более 20 гнездовых участков. Все ради благополучия птиц и особой цели – получение потомства.

"Сегодня два десятка пернатых наслаждаются весенним солнышком на открытых озерах, прогуливаются по пляжу и смакуют свое любимое птичье all-inclusive меню: из мясо-рыбного фарша, рачков дафнии, гамаруса, молотых листьев одуванчика и салата, витаминов добавками. Получите хорошие эмоции, наблюдая за одними из самых ярких и редких птиц Украины – розовыми фламинго!", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке попугаев-монахов переселили в новый уличный дом. Для стаи зеленых дебоширов созданы все необходимые условия.

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