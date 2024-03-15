Для зеленых дебоширов созданы все условия: в зоопарке Киева в новый дом переселили попугаев-монахов. Фото и видео

В Киевском зоопарке попугаев-монахов переселили в новый уличный дом. Для стаи зеленых дебоширов созданы все необходимые условия.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Весна для птиц – это особенное время, когда они активно готовятся к созданию новых семей и появлению птенцов. В этот период, когда природа просыпается от зимнего сна, мы внимательно следим за нашими пернатыми жителями Киевзоо. Поэтому с приходом первых теплых дней наши птицы переселяются в солнечные уличные дома", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе заведения, специально для попугаев-монахов обустроили новый дом. Теперь за проделками стаи зеленых дебоширов можно наблюдать в их летнем домике сразу за фазендой сиамангов на Центральном входе зоопарка. Для их отдыха и жизни есть все необходимое.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве пеликаны вернулись на свои озера в столичном зоопарке. 16 розовых и 4 кудрявых величественных птиц теперь радуются весенним солнышком и радостно встречают посетителей.

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