Новые отделения и лаборатории, в частности регенерации кожи: Кличко рассказал о том, как развивалась медицина в Киеве в 2025 году. Видео

В течение 2025 года киевская городская власть продолжала обновлять медицинские учреждения и открывать новые отделения. В частности, новый операционный блок начал работать в Перинатальном центре столицы.

Видео дня

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. В столице и в дальнейшем будут инвестировать в это важное направление.

Что известно

"О столичной медицине в 2025 году. В городских больницах обновили и открыли ряд отделений – нейрохирургии, политравмы, реанимации, хирургические и операционные блоки. В частности, новый операционный блок начал работать в Перинатальном центре столицы", - рассказал Кличко.

По словам мэра, в Киеве уже оказывают помощь и центры ментального здоровья, новые лаборатории стволовых клеток и регенерации кожи. А также – отделение психиатрической помощи для детей младшего и старшего возраста на базе Киевской городской клинической больницы №1.

"При поддержке мэрии Берлина и организации LifeBridge Ukraine мы создали и открыли протезный центр Human Titans для раненых военных и гражданских. Киев и в дальнейшем инвестирует в современную, доступную и качественную медицину", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевский городской совет в четверг, 18 декабря, принял бюджет столицы на 2026 год. Он запланирован на уровне более 106 миллиардов гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!