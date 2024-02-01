Ночью мокрый снег и до +3°С днем: прогноз погоды по Киевщине на 2 февраля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 2 февраля, облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 2 февраля по Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью и днем от 2°С до 3°С тепла; в Киеве ночью и днем 0-2°С тепла", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 2 февраля в Киеве небо почти весь день будет облачным, днем возможно небольшое прояснение. Без осадков.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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