Стихийная торговля, пыль и деревянные лавки: как выглядел Бессарабский рынок в Киеве в 1880-х годах. Архивная фотография

Бессарабский рынок — одно из самых известных торговых мест Киева и величественное крытое сооружение. Однако таким он был не всегда – в конце 1880-х годов на этом месте торговали среди пыли, конных подводов и деревянных лавок.

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Архивная фотография была опубликована в группе "Спрага: в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В наши дни это место выглядит иначе.

Что известно

"Представьте: Киев конца 1880-х годов. Бессарабка – еще не тот знакомый крытый рынок, а огромная пыльная площадь, заставлена подводами, деревянными ларьками и хаотичным гамором", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, на старой фотографии запечатлен именно этот момент – стихийная торговля, лошади, купцы с юга, временные ряды. Место, которое раньше было пустырем, часто подвергавшимся затоплениям, в 1870-х годах превратили в торговую зону. Никаких монументальных зданий – только дерево, пыль и жизнь.

Однако в наши дни это место выглядит совсем иначе. Вместо деревянных киосков – красивое крытое здание 1912 года в стиле модерн (благодаря завещанию Лазаря Бродского). Подвалы с первыми в Киеве холодильными установками. Гастрономический хаб, куда едут и киевляне, и туристы.

"Тот же самый клочок земли, но совершенно другая эпоха. От хаоса до архитектурного памятника, который до сих пор остается сердцем торговли и вкусов Киева", – отметили в сообществе.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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