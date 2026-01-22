Небольшой снег и до -7°С: прогноз погоды в Киеве и области на 23 января

В Киевской области в пятницу, 23 января, облачно, синоптики прогнозируют небольшой снег. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до -7°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 23 января по территории Киевской области и города Киева. Облачно. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 6-11°С мороза, днем 2-7°С мороза; в Киеве ночью 7-9°С мороза, днем 5-7°С мороза", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. С утра и до позднего вечера будет идти мелкий снег.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

