Небольшой снег и до -5°С: прогноз погоды по Киевской области на 11 января

В Киеве и Киевской области в четверг, 11 января, облачно, временами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха в регионе днем до -5°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, по области местами порывы 15-18 м/с.

"Прогноз погоды на 11 января по Киевщине. Облачно, временами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура по области ночью 2-7°С мороза, днем 0-5°С мороза; в Киеве в течение суток 1-3°С мороза", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 11 января в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Весь день будет идти мелкий снег, который к вечеру может усилиться.

Напомним, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12. Осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года по всей Украине ожидается резкое понижение температуры и снегопады. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и увеличение количества осадков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!