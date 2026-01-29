Небольшой снег и до -12°С: прогноз погоды в Киеве и области на 30 января

В Киевской области в пятницу, 30 января, небольшой снег, синоптики предупредили о гололедице. Температура воздуха в регионе максимально опустится до -12 °С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 30 января по территории Киевской области. Облачно. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области в течение суток до 7-12 °С мороза; в Киеве в течение суток до 9-11 °С мороза", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и в городе Киеве. 30 января на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4 °С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5 °С, что выше климатической нормы на 1,8 °С.

