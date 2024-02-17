Небольшой дождь и мокрый снег: подробный прогноз погоды по Киевщине на 18 февраля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 18 февраля, облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег. Температура воздуха в регионе в среднем днем 1-6°С тепла.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 18 февраля по Киевской области. Облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С мороза, днем 0-2°С тепла", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +5°С…+7°С; Мироновка +4°С…+6°С; Фастов +4°С…+6°С; Яготин +4°С…+6°С; Барышевка +4°С…+6°С; Борисполь +4°С…+6°С.

В Укргидрометцентре добавили, что до 21 февраля включительно будет преобладать относительно спокойная погода. До вторника в большую часть времени без осадков, лишь в ночь на воскресенье будет проходить атмосферный фронт с северо-запада и принесет небольшой мокрый снег.

"Следующие фронтальные системы с небольшим мокрым снегом и дождем ожидаем во вторник в дневные часы. Самыми холодными будут ночи на понедельник и вторник, тогда температуры будут достигать 3-5°С мороза, в остальное время будут преобладать плюсовые значения", – уточнили синоптики.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!