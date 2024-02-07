Небольшой дождь и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 февраля

В Киеве и Киевской области в четверг, 8 февраля синоптики прогнозируют небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 8 февраля по Киевской области. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Температура в течение суток от 2°С до 3°С тепла; в Киеве в течение суток 0-2°С тепла", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 8 февраля в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Ночной дождь к утру постепенно перейдет в мелкий дождь со снегом. Во второй половине дня его сменит мелкий снег, который закончится только к вечеру.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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